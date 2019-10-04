طهران تعلن إعادة فتح منفذ خسروي الحدودي مع العراق

2019/10/04 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في إيران حسين ذو الفقاري، إعادة فتح منفذ خسروي مع العراق اليوم الجمعة.

وقال ذو الفقاري في بيان، إن منفذ خسروي سيعاود عمله بشكل طبيعي بعد أن تم غلقه يوم أمس الخميس على خلفية اتساع رقعة الاحتجاجات والمواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في العديد من المدن والمحافظات العراقية.

واشار ذو الفقاري الى ان طهران تتوقع أن يشارك نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص في مراسم الزيارة الأربعينية المقررة في العشرين من الشهر الحالي، حيث سيتوافد أغلبهم عبر هذا المنفذ.

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