حقوق الانسان: 1366 قتيلا وجريحا باحتجاجات العراق وتوقيف 272

2019/10/04 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، وفاة 37 شخصا باحتجاجات العراق في حصيلة حتى ليل الجمعة.وذكر بيان للمفوضية ان "الوفيات بالاحتجاجات بلغت ٣٧ شهيدا والاصابات (١٣٢٩) من الجانبين".واضافت ان الموقوفين ٢٧٢ شخصا، وان هذه التفاصيل حتى الساعة ١٢ ليل الجمعة ٤ / ١٠ / ٢٠١٩".

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