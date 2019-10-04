إصابة 5 شباب في حادث تصادم مروع بين دراجتين ناريتين – فيديو

2019/10/04 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب خمسة شباب بجروح خطيرة بعد تعرضهم لحادث تصادم مروع بين دراجتين ناريتين بسبب سرعتهم العالية على الطريق.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، لحظة تصادم دراجتين ناريتين ببعضهما البعض بسبب سرعتهم الجنونية على الطريق، حيث طار الخمسة أشخاص على الطريق ولم يتمكن سوى واحد فقط منهم النهوض من على الأرض ولكن أصيب بجرح في قدمه.

وقع الحادث في المنطقة المعروفة باسم بوليفارد نويفو، في مدينة سان بيدرو، بمقاطعة بوينس آيرس بشرق الأرجنتين.

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