حقوق الإنسان النيابية: يجب تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي

2019/10/04 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، أرشد الصالحي على ضرورة تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

وقال الصالحي في تصريح، إن لجنته طالبت جميع الكتل السياسية بدعمها لتشريع هذا القانون، إلا أنها لم تجد آذانا صاغية، مشيرا الى أن المتظاهرين شباب جياع يطالبون بحقوقهم الشرعية والقانونية.

وطالب الصالحي، القوات الأمنية بعدم استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين، داعيا في الوقت نفسه المتظاهرين ضد الفاسدين والمفسدين الى ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الانسان في التظاهر والمحافظة على الأملاك العامة والخاصة، وتشكيل لجان تنسيقية معتمدة للإبلاغ عن أي انتهاك يحصل في أية محافظة كانت، وارسالها الى مكاتب مفوضية حقوق الانسان في المحافظات.

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