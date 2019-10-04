2019/10/04 | 14:32

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متظاهرو المثنى يهددون بايقاف عمل شركة (زيبيك) الصينية النفطية

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متظاهرو المثنى يهددون بايقاف عمل شركة (زيبيك) الصينية النفطية

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