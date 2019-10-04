السيستاني ينتقد زعماء العراق ويدعو القوات الامنية لعدم استخدام العنف

2019/10/04 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- انتقد الزعيم الأعلى لشيعة العراق آية الله العظمى علي السيستاني، اليوم الجمعة، زعماء العراق لتقاعسهم عن القضاء على الفساد، فيما طالب القوات الأمنية بعدم استخدام العنف ضد المحتجين.

وبدأت الاحتجاجات التي أصيب فيها مئات بسبب البطالة وسوء الخدمات لكنها تحولت إلى دعوات لتغيير الحكومة وأصبحت تمثل واحدا من أكبر التحديات الأمنية منذ سنوات وشابها الكثير من العنف.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن الشرطة ومصادر طبية ان عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة ارتفع إلى 44 قتيلا.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء إن الاضطرابات "خلّفت عشرات الضحايا وأعدادا كبيرة من الجرحى والمصابين والكثير من الأضرار على المؤسسات الحكومية وغيرها، في مشاهد مؤلمة ومؤسفة جدا".

وأضاف أن الحكومة والقوى السياسية لم تستجب لمطالب الشعب في مكافحة الفساد أو تحقق أي شيء على أرض الواقع.

وقال "مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا المجال".

وتمثل الاحتجاجات أكبر تعبير عن الغضب العام حتى الآن ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ توليها السلطة قبل عام.

وعلى الرغم مرور 16 عاماً على سقوط النظام السابق إلا أن الخدمات في البلاد الغنية بالنفط لا تزال متردية وسط شح في فرص العمل وارتفاع معدلات الفساد.

سوار أحمد

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