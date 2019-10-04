الممثلة الخاصة للأمم المتحدة ترحب بخطاب عبد المهدي وتدعو لفتح حوار مشترك

2019/10/04 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، بخطاب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والذي أكد فيه الحاجة إلى الوحدة والحوار والعمل.

وأكدت بلاسخارت في تصريح، أن المطالب القائمة منذ أمد طويل مشروعة، وان النتائج الملموسة لها أهمية كبيرة لإحياء ثقة المواطنين بالحكومة، إلا أن المرء لا يمكنه أن يتوقع إصلاحات سريعة أو معجزات في التعامل مع إرث الماضي ومواجهة التحديات الكثيرة في الوقت الحاضر، مطالبة الشعب العراقي المضي قدما للحفاظ على المكاسب المتحققة وبإسناد من الامم المتحدة.

ودعت بلاسخارت الشعب العراقي والقوات الامنية الى توحيد الصفوف للدفاع عن الانتصارات المتحققة من خلال التمهيد لحوار يفتح الطريق نحو التفاهم والمصالحة والتقدم.

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