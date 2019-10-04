حكمت الحاج - نقرأ من أجل غد أفضل.. حوار مع مسيري هذه التظاهرة الثقافية

2019/10/04 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج إلياس الرابحي: نهدف إلى إخراج القراءة من الكتاب الورقي إلى الكتاب الرقمي استيعابا لقيم العصر..حاوره في تونس: حكمت الحاج تنظّم الإدارة العامة للكتاب والإدارة العامة للمطالعة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية التونسية تظاهرة "نقرأ من أجل غد أفضل"..وتضمّ هذه التظاهرة ثلاث محطات كبرى، تكون أولها مع "الرموز الثقافية الوطنية رافدا من روافد بناء الشخصية التونسية" أما الثانية فستكون مع "الأسرة التو......

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