2019/10/04 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي: جلسة البرلمان ليوم غد ستبحث مطالب المتظاهرين وسنعمل على تشريع قانون المحرومية عبر تخصيص 5 بالمئة من رواتب الرئاسات للمحرومين والمتعففين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/04 | 15:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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