الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تتجاوب بشكل أفضل مع الوكالة

2019/10/04 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا، إن طهران قامت بتحسين التعاون مع الوكالة مؤخرا.

وأضاف فيروتا، أن إيران طورت تعاونها مع الوكالة التي تمارس عليها ضغوطا للحصول على الأجوبة الضرورية للكشف عن برنامج إيران النووي، مشيرا الى ان الأسئلة التي وجهت مؤخرا الى طهران تشمل تفسير العثور على آثار يورانيوم في موقع غير محدد.

ولفت إلى وجود حوار مستمر مع الجانب الإيراني فيما يخص الملف النووي وقيام طهران بتخصيب اليورانيوم.

ويرى متابعون للشأن الإيراني أن طهران تماطل الوكالة بشأن جسيمات اليورانيوم التي عُثر عليها في عينات بيئية والتي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها “مخزن أسلحة ذرية سري” في طهران.

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