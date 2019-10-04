القوات الامنية تواجه بالرصاص الحي متظاهرين وسط بغداد

2019/10/04 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ واجهت القوات الامنية ظهر اليوم الجمعة مجموعة من المتظاهرين وسط العاصمة بغداد بالرصاص الحي.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن متظاهرا اصيب بجروح خطيرة عندما فتحت القوات النيران على المتظاهرين في ساحة الطيران قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

وقُتل العشرات من الاشخاص واصيب المئات بجروح في اليوم الرابع على التوالي ضمن الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق ذات الغالبية الشيعية.

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