عدنان الصباح - العثور على الذات ... اغتيال الدونية (22)

2019/10/04 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_الصباح الهزائم التي مني بها العرب في العصر الحديث بدءا من ابشع صور التآمر التي تعرض لها مشروع الشريف الحسين بن علي على يد الاستعمارين البريطاني والفرنسي في المنطقة العربية و تجارب الاستقلال التي انتهبت بنتائج كاريكاتورية لا تمت للاستقلال الحقيقي بصلة وكذا تجارب الانقلابات العسكرية التي اجهضت كليا الثورات المحتملة في البلدان العربية ومرورا بتجربة ضياع فلسطين وما الت اليه نتائج حرب 1948 وكذا حرب 1976 وحتى ......

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