عامر صالح - الخلفية السايكو اجتماعية والأقتصادية لأنتفاضة أكتوبر العراقية

2019/10/04 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عامر_صالح عامر صالح عمت اغلب محافظات الوسط والجنوب العراقية احتجاجات سلمية عارمة انطلقت بتاريخ 2019ـ10ـ01 مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية العامة عبر التغير الجذري للنظام, استخدم فيها العنف المفرط وغير المبرر من قبل الأجهزة الأمنية, مما ادى الى عشرات من الشهداء وجرحى تجاوزت اعدادهم الألف جريح, ولازالت الأحتجاجات مستمرة حتى هذه اللحظات, ومما يميزها هذه المرة أنها خرجت عن الأطر الحزبية والتكتيكا......

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