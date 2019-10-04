نيجيرفان بارزاني: الاخلال بأمن العراق يزيد الوضع سوءاً

2019/10/04 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، الى ضرورة الحفاظ على القانون والأمن والاستقرار ومراعاة المصلحة العليا للعراق.

وجاء ذلك، خلال بيان لنيجيرفان بارزاني بخصوص الاحتجاجات الدموية التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد ومناطق اخرى.

وجاء في البيان "ننظر بقلق الی الأحداث واجواء العنف التي سادت بغداد وعدد من المحافظات الأخرى في الأيام الأخيرة.



إن التظاهرات المدنية والسلمية حق ضمنه الدستور، بيد انه لا ينبغي أن تتحول إلى عنف وصدامات وفوضى وخروج عن القانون وتهديد الأمن العام وتخريب وتفكيك مؤسسات الدولة".

وتابع "إن مشاكل العراق المتراكمة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج للممارسات والسياسات الخاطئة للحكومات العراقية المتعاقبة على مدى عشرات السنين، وليس بمقدور اية حكومة أن تحلها بين ليلة وضحاها.



إن تحقيق رغبات ومطالب الشعب يتطلب تعاون وتكاتف كل القوى والأطراف، وان حماية الأمن والاستقرار وحاضر ومستقبل البلد واجب ومسؤولية الجميع ويستدعي الحذر والحكمة من الجميع".

وتابع "يمر العراق بظروف حساسة يحتاج معها إلى التهدئة والاستقرار السياسي والأمني، الاجواء المتوترة والاخلال بالوضع الأمني وخروج الأحداث عن السيطرة، سيزيد الوضع سوءاً وصعوبة، ولن يحل المشاكل وسيتضرر منه كل شعوب العراق.



ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحماية القانون والحفاظ على المصلحة العليا للوطن".

وبدأت الاحتجاجات التي أصيب فيها مئات بسبب البطالة وسوء الخدمات لكنها تحولت إلى دعوات لتغيير الحكومة وأصبحت تمثل واحدا من أكبر التحديات الأمنية منذ سنوات وشابها الكثير من العنف.

وتمثل الاحتجاجات أكبر تعبير عن الغضب العام حتى الآن ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ توليها السلطة قبل عام.

وعلى الرغم مرور 16 عاماً على سقوط النظام السابق إلا أن الخدمات في البلاد الغنية بالنفط لا تزال متردية وسط شح في فرص العمل وارتفاع معدلات الفساد.

سوار أحمد

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