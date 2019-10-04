2019/10/04 | 15:47

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عاجل ..رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني يصدر بيانا بشأن التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات

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