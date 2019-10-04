2019/10/04 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت النائبة عن تحالف سائرون انعام الخزاعي، عن تعليق عضويتها في البرلمان استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقالت الخزاعي في بيان لها ان ذلك جاء دعما لحقوق المتظاهرين السلميين المشروعة في العيش المشترك"، مبينة ان "التعليق سيستمر لحين تقديم الحكومة برنامجا وطنيا واقعيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول نائب عن سائرون يستجيب لدعوة الصدر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول نائب عن سائرون يستجيب لدعوة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).