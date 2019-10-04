2019/10/04 | 15:53

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عاجل ..رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني: العراق يمر بمرحلة حساسة وضبط النفس مطلوب من جميع الأطراف

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