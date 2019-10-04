إسبر والفياض يبحثان تعزيز العلاقات والتعاون الأمني بين بغداد وواشنطن

2019/10/04 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الدفاع الأميركية، انها ستبذل اقصى جهودها، لمنع تنظيم داعش من استعادة نشاطاته الإرهابية.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية في بيان، ان وزير الدفاع “مارك إسبر” جدد خلال استقباله مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض، بحضور رئيس الأركان الأميركي “مارك ميلي”، احترام الولايات المتحدة للسيادة العراقية، معربا عن تقديره لدعم العراق أمن أفراد الولايات المتحدة فيه.

وأضاف البيان، أن إسبر أشار إلى كيفية عمل الولايات المتحدة والعراق معاً، لهزيمة التهديد المشترك لتنظيم داعش الارهابي، مشيدا بعمليات قوات الأمن العراقية المستمرة، لتفكيك شبكات داعش، ومنع عودته، وتحقيق قدر أكبر من الأمن للشعب العراقي.

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