2019/10/04 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة الاناضول التركية، عن استمرار الولايات المتحدة بإرسال شاحنات المساعدات العسكرية الى مناطق شمال شرقي سوريا.

وذكرت الوكالة، أن ثلاثمئة شاحنة تحمل معدات عسكرية مختلفة، وعربات رباعية الدفع، ومولدات كهرباء، وخزانات وقود، وحاويات مغلقة، إضافة الى قوالب إسمنتية تستخدم في إنشاء قواعد عسكرية، دخلت سوريا من معبر “سيمالكا” خلال الأسبوع الماضي، قادمة من العراق، وتوجهت إلى القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاناضول: الولايات المتحدة ترسل300 شاحنة محملة بتعزيزات عسكرية لشمال شرقي سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاناضول: الولايات المتحدة ترسل300 شاحنة محملة بتعزيزات عسكرية لشمال شرقي سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).