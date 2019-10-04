الآسايش تعتقل متهما بقتل أسرة سورية في اربيل

2019/10/04 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية الامن الاسايش في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الجمعة عن القاء القبض على احد المتهمين بقتل اسرة سورية مؤلفة من خمسة افراد.

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