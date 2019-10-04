الأمن يغلق وسط بغداد بحواجز عالية ويفتح النار صوب المتظاهرين في عدد من المناطق

2019/10/04 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اغلقت القوات الامنية العراقية يوم الجمعة المداخل والمخارج المؤدية الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد فيما واجهت متظاهرين باطلاق الرصاص الحي في عدد من المناطق.

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