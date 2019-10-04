اخر التطورات في العراق حتى الساعة 5 عصرا : انباء عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بالقرب من الخلاني

2019/10/04 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : أطلاق صافرات الأنذار داخل المنطقة الخضراء سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى الان بالقرب من ساحة الخلاني من جهة وبالقرب من مول النخيل من جهة اخرى القوات الامنية تغلق جميع مداخل ومخارج ساحة التحرير بحواجز عالية لمنع المتظاهرين من الدخول الى الساحة قوة كبيرة من مكافحة الارهاب تصل محافظة الديوانية قالت […]

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