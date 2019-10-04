صورة – مقتدى الصدر يقرر تجميد اعضاء كتلته سائرون من البرلمان : مطالب بتعديل البرنامج الحكومي

2019/10/04 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : صورة – مقتدى الصدر يقرر تجميد أعضاء كتلته سائرون من البرلمان : مطالب بتعديل البرنامج الحكومي

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