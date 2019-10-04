مسيحيون يدعمون المتظاهرين، داعين الى عدم التوقف عنها

2019/10/04 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ سهل نينوى عبر عدد من النشطاء المسيحيين عن دعمهم للمظاهرات المستمر منذ ثلاثة أيام في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية من البلاد وأكدوا على أنهم ضحية الحكومات العراقية المتعاقبة ومن الواجب الوقوف مع المظلومين من الشعب العراقي.روبن بهنام يونو ناشط مدني من مدينة الحمدانية أكد ل”إيزيدي 24″ بأنَ “هذه التظاهرات …

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