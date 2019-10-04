تمويل امريكي جديد يخص القطاع الصحي في مناطق الاقليات

2019/10/04 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ سهل نينوى أعلن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مارك غرين في بيان صحفي الخميس، عن الدفعة الأولى من المستفيدين من مبادرة الشراكات الجديدة الخاصة بمساعدة ضحايا الإبادة الجماعية .وقال غرين في كلمته التي ألقاها في المنتدى السنوي لشبكة أكورد أن المنظمات الدولية ستنفذ برامج تعمل على تحسين نتائج الصحة العالمية …

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