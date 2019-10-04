2019/10/04 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب عدنان الزرفي يدعو الحكومة إلى غلق الحدود العراقية وفرض إجراءات امنية مشددة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب عدنان الزرفي يدعو الحكومة إلى غلق الحدود العراقية وفرض إجراءات امنية مشددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).