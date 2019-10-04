قيادي بحزب الله اللبناني: لسليماني فضل على العراقيين وغير العراقيين

2019/10/04 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر عضو المجلس السياسي في حزب الله خضر نور الدين، قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، صاحب فضل كبير على العراقيين وغير العراقيين.

وأكد نور الدين أمس الخميس في حوار له مع وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، ان سليماني عمل وبصدق وإخلاص، مدافعا عن الشعب العراقي، مسيحيين ومسلمين، ودافع عن الأماكن المقدسة، ضد الإرهابيين والتكفيريين، لأنه معروف بعشقه للمقاومة على حد تعبيره، مضيفا أن العدو كان سيصل إلى مشارف الحدود الإيرانية وأخذ المنطقة بالكامل، وعمل على تغييرات ديموغرافية في المنطقة، بدءا من لبنان، لو لم تكن إيران داخلة في الحرب وبقوة.

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