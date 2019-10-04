الصدر يطالب سائرون بتعليق عضويتهم في البرلمان

2019/10/04 | 17:37

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بغداد اليوم _ بغداد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، نواب كتلة سائرون بتعليق عضويتهم في البرلمان وذلك قبل يوم واحد من جلسة مقررة للبرلمان لمناقشة التظاهرات التي اندلعت منذ الثلاثاء الماضي.

وقال الصدر في بيان موجها لـ"سائرون" أنه "سارعوا بتعليق عضويتكم وبلا تأجيل فهذا املي بكم ".

واضاف أن "عدم الحضور لجلسات البرلمان لحين صدور برنامج حكومي يرتضي الشعب والمرجعية يحتاج فيه الى اصواتكم ".

وأشار إلى أنه " ينصح باقي الكتل الى الأخذ بهذا القرار ارضاءً لله والشعب والمرجعية".

وتستمر لليوم الرابع التظاهرات المطالبة بالإصلاح والتي اندلعت شراراتها منذ الثلاثاء الماضي فيما اتخذت الحكومة العراقية سلسلة إجراءات أمنية مشددة بينها حظر التجوال في العاصمة بغداد وإيقاف شبكة الانترنت .

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

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