الأمن يغلق وسط بغداد بحواجز ويفتح النار صوب المتظاهرين في مناطق مستعينا بطائرات

2019/10/04 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اغلقت القوات الامنية العراقية يوم الجمعة المداخل والمخارج المؤدية الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد فيما واجهت متظاهرين باطلاق الرصاص الحي في عدد من المناطق.

وقال مراسل شفق نيوز، ان القوات الامنية اغلقت مداخل ومخارج ساحة التحرير كافة بحواجز عالية لمنع المتظاهرين من الدخول الى الساحة.

واشار الى انطلاق تظاهرات من ساحة الخلاني من جهة وبالقرب من مول النخيل من جهة اخرى، مضيفا ان متظاهرين يؤكدون ان قناصا يقوم بضربهم من ساحة الظلال بالتزامن مع تجدد التظاهرات الشعبية.

ولفت المراسل الى سقوط جرحى بين صفوف المتظاهرين من جهة مستشفى الجملة العصبية في بغداد.

ونوه المراسل الى ان القوات الامنية اطلقت طائرات مسيرة " درون " فوق المتظاهرين الان لتحديد اماكنهم، وقناص يعتلي منارة الجامع المقابل للجملة العصبية واعداد الضحايا بتزايد.

وبحسب المعلومات فإن الالاف يتوجهون بتظاهرات كبيرة جدا من المناطق القريبة من مول النخيل باتجاه موقع التظاهرة بالقرب من مستشفى الجملة العصبية.

واغلقت القوات الامنية منافذ منطقة الحسينية شمال شرق بغداد وأهلها يقولون: حبسونا حتى لا نصل للتظاهرات.

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