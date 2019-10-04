العمليات المشتركة: الأوضاع تحت السيطرة والقوات الأمنية تحمي الممتلكات العامة والخاصة

2019/10/04 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت العمليات المشتركة اليوم الجمعة، ان الأوضاع تحت السيطرة في جميع المحافظات.

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