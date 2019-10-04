سامي نصار - باولو فريري: سارق النار

2019/10/04 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_نصار باولو فريري سارق النارد.سامي نصار تروى الأساطير اليونانية أن بروميثيوس وهو أحد الجبابرة السبعة ( التيتان) هو من تصدى لزيوس رب الأرباب من أجل صالح البشر الذين أرادت الآلهة حرمانهم من المعرفة.وكان بروميثيوس أكثر الآلهة حكمة، فقد تربى على يد أثينا، ربة الحكمة، وتعلم منها كل العلوم: العمارة، والفلك والرياضيات والملاحة والطب والتعدين وكل الفنون النافعة، ولكنه قام بنقلها للبشر، م......

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