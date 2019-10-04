أحمد صبحى منصور - سابعاً: الإعجاز في القصص القرآني

2019/10/04 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور سابعاً: الإعجاز في القصص القرآنيمن الفصل الأول من كتاب : ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى ــ دراسة عملية )مقدمة 1 ـ القصص القرآني جزء من القرآن يتمتع بما تتمتع به آيات القرآن الكريم من إعجاز متجدد لا ينفذ.2 ـ وقد ربط الله تعالى بين الوحي والقصص في قوله تعالى (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـذَا الْقُرْآنَ..يوسف3 ) فالقرآن أحسن القصص, بل ......

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