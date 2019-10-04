مؤيد عبد الستار - مصير الاحزاب الحاكمة المظلم

2019/10/04 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مؤيد_عبد_الستار خلال سنوات الحكم الرثة التي تسلمت فيها أحزاب الاسلام السياسي دفة السلطة بعد سقوط نظام العصابة الصدامية تبددت ثروات العراق وضاعت مئات المليارات من الدولارات دون رقيب أو حسيب ، نهبتها قوى ظلامية زادت من جهل وأمية المواطنين الذين ظلوا يتقلبون على جمر الفقر والحاجة وشحة الخدمات ، فانتبه الناس الى حالهم التي لاتسر الصديق ولا العدو ، على الاخص حين كانت تسنح للمواطن فرصة زيارة كردستان او ايران او تركيا ......

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