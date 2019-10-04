تظاهرات العراق: مناشدة عاجلة من الكوادر الطبية في العراق

2019/10/04 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرجى من اهالي بغداد وباقي المحافظات التوجه على الفور للمستشفيات من اجل التبرع بالدم بسبب العدد الكبير من المصابين خلال التظاهرات.

نتمنى فتح تحقيق كامل بخصوص الاسلحة التي تم استخدامها ضد المحتجين لان عدد كبير من الاصبات كانت برصاص الدمدم "المتفجر".

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