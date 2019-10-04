التظاهرات تستعر في العراق .. آخر تطورات التظاهرات مساء اليوم 4 تشرين الاول

2019/10/04 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطورات التظاهرات في العراق اليوم المصادف 4 تشرين الاول 2019 على النحو التالي:

أعداد كبيرة من المتظاهرين تتجه من مدينة الصدر الى ساحة التحرير

نشر قناصين فوق البنايات العالية ومنها المطعم التركي لضرب المؤثرين بالتظاهرات

‏قيادة العمليات المشتركة في بغداد: الأوضاع تحت السيطرة والقوات الأمنية تحمي الممتلكات العامة والخاصة

مواجهات داخل مبنى مجلس محافظة الديوانية بعد اقتحامه من قبل متظاهرين

بيان هام لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد قليل

‏قطع ساحة التحرير و الطيران و الكيلاني بالصبات الكونكريتية و القناصة مستمرين بأستهداف المتظاهرين الى هذا اللحظة في بغداد

وزارة الدفاع العراقية: المندسون الملثمون هم من أطلقوا النار على المتظاهرين والأمن

القوات الامنية في منطقة الزعفرانية تطارد المتظاهرين وتفرقهم باطلاق الرصاص الحي قرب المعهد التكنولوجي

استشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين برصاص القوات الأمنية في الديوانية

انطلاق مظاهرات حاشدة من كورنيش السماوة باتجاه مبنى المحافظة

عشرات الإصابات في صفوف المتظاهرين في مستشفى الكندي

شهود: مواقع القناصين في بناية الضريبة العامة في ساحة الخلاني وفي السفارة الايرانية وفي فندق المنصور ميليا وفي محكمة المجلس الاعلى في الرصافة

الانترنت لا يزال مقطوعا في العراق.

شهود: هروب مسؤولين الى الخارج

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