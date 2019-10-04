استمرار التظاهرات لليوم الرابع على التوالي وحقوق الإنسان تعلن إحصائية بعدد الضحايا

2019/10/04 | 18:08

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بغداد اليوم _ بغداد

جدد المئات من المواطنين، اليوم الجمعة، تظاهراتهم في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد للمطالبة بالإصلاح الشامل للوضع الحالي وتحسين الواقعي المعيشي.





وقال مصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين تجمعوا مجدداً في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد فيما اطلقت القوات الأمنية الرصاص والغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم وإنهاء التظاهرة ".

وأضاف أن " القوات الأمنية تنتشر بصورة مكثفة في مناطق وشوارع العاصمة وتفرض حظراً كاملاً للتجوال على المركبات والمواطنين ".

وكانت خلية الأزمة في مفوضية حقوق الإنسان قد أصدرت بياناً أكدت فيه ارتفاع عدد شهداء التظاهرات إلى 37 شهيداً فيما بلغ عدد الجرحى 1329 جريحاً من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأبدت المفوضية قلقها البالغ من استخدام العنف المفرط الذي أوقع آلاف الضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية وأشارت إلى أنها تتابع وتوثق الانتهاكات الأخيرة التي حدثت في التظاهرات.

وحمل أحمد الصافي ممثل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني المسؤولية لما يحدث للأحزاب السياسية داعياً إلى تجنيب العنف والاستجابة لمطالب المتظاهرين.

بغداد اليوم _ بغداد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، نواب كتلة سائرون بتعليق عضويتهم في البرلمان وذلك قبل يوم واحد من جلسة مقررة للبرلمان لمناقشة التظاهرات التي اندلعت منذ الثلاثاء الماضي.

وقال الصدر في بيان م

بغداد اليوم

بغداد اليوم

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