2019/10/04 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة: لن نسمح لاي شخص بالاعتداء على الممتلكات العامة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/04 | 18:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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