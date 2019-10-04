ايزيدون يدعمون المتظاهرين ويؤكدون انهم ضحية الحكومات المتعاقبة

2019/10/04 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ معبد لالش المقدس عبر عدد من النشطاء الايزيديين عن دعمهم للمظاهرات المستمر منذ ثلاثة أيام في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية من البلاد وأكدوا على أنهم ضحية الحكومات العراقية المتعاقبة ومن الواجب الوقوف مع المظلومين من الشعب العراقي.خيري يوسف سليمان ايزيدي من قضاء شنگال وهاجر نتجية الابادة الجماعية الايزيدية يقول ل”ايزيدي …

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