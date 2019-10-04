الاجراءات الادارية تؤجل سفر المنتخب الاولمبي الى الدوحة 

2019/10/04 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

اكد إتحاد كرة القدم اليوم الجمعة بأن الاجراءات الادارية ارجأت سفرالمنتخب الاولمبي من يوم غد السبت الى يوم الثلاثاء المقبل للدخول بمعسكر تدريبي في الدوحة استعدادا لنهائيات كأس اسيا مطلع العام المقبل .

وقال حسين الخرساني الناطق الاعلامي لإتحاد كرة القدم في تصريح خاص لـ "الغد برس " انه تم تأجيل سفر المنتخب الاولمبي من يوم السبت الى يوم الثلاثاء المقبل في حال اتمام كافة الاجراءات المالية من قبل وزارة الشباب والرياضة بحسب الضوابط الجديدة بسفر الوفود والتي تصدر من اللجنة الخماسية الخاصة بقرار 140 .

يذكر ان منسق اللاعبين المغتربين في المنتخب الأولمبي بكرة القدم كان قد اكد في وقت سابق للـ " الغد برس " ان المشاكل المالية التي حدثت بين اتحاد الكرة و وزارة الشباب والرياضة بشأن صياغة الأمر الإداري تم حلها وان بعثة الفريق ستغادر الى الدوحة يوم السبت المقبل

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