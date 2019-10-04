الخرساني: لا صحة لتغيير موعد وصول منتخب هونغ كونغ

2019/10/04 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

نفى اتحاد كرة القدم اليوم الجمعة اي تغيير على موعد وصول منتخب هونغ كونغ الى البصرة فيما اكد ان تجمع المنتخب الوطني سيكون بعد غد الاحد استعدادا للتصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس اسيا .

وقال حسين الخرساني الناطق الاعلامي لإتحاد كرة القدم في تصريح خاص لـ "الغد برس " ان لا تغيير على موعد وصول منتخب هونغ الى البصرة والذي سيكون يوم السابع من الشهر الحالي , وان الفيفا لم يبدي اي تخوف بسبب الاوضاع الحالية , والتي اتمنى ان لا تؤثر مستقبلا على استضافة المباريات في العراق وتحديدا في البصرة.

واضاف الخرساني " ان الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد فرضت على الإتحاد واقع حال جديد , مما استدعى الى إستحداث اجراءات بديلة بسبب انقطاع الانترنت عن بغداد والعديد من المحافظات , لذلك تم انهاء حجوزات الطيران من مدينة اربيل لجميع اللاعبين المحليين والمحترفين ".

يذكر ان المنتخب الوطني سيلاقي هونغ كونغ يوم العاشر من الشهر الحالي في البصرة ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا.

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