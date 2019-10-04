2019/10/04 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الإعلام والاتصالات تدعو وسائل الإعلام الى مراعاة المسؤولية في هذه الظروف الحساسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/04 | 18:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الإعلام والاتصالات تدعو وسائل الإعلام الى مراعاة المسؤولية في هذه الظروف الحساسة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الإعلام والاتصالات تدعو وسائل الإعلام الى مراعاة المسؤولية في هذه الظروف الحساسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).