2019/10/04 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت قناة دجلة الفضائية يوم الجمعة ان ميلشيات قامت باقتحام مكتبها في العاصمة بغداد واضرمت النيران فيه.

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