الكعبي يعلق عضويته لحين صياغة برنامج حكومي يلبي طموحات الشعب العراقي

2019/10/04 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اليوم الجمعة، تعليق عضويته في البرلمان لحين صياغة برنامج حكومي يلبي طموحات الشعب العراقي.

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