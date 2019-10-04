محافظ النجف يدعو المتظاهرين الى تأجيل تظاهراتهم الى ما بعد زيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام)

2019/10/04 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محافظ النجف لؤي الياسري اليوم الجمعة، المتظاهرين الى تأجيل تظاهراتهم الى ما بعد زيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

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