2019/10/04 | 19:34

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عاجل | إستخبارات الشرطة الاتحادية: هناك قناص يستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين

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