2019/10/04 | 19:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | إستخبارات الشرطة الاتحادية: هناك قناص يستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | إستخبارات الشرطة الاتحادية: هناك قناص يستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | إستخبارات الشرطة الاتحادية: هناك قناص يستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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