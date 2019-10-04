2019/10/04 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الحل العراق أعلن تحالف #المحور_الوطني، اليوم الجمعة، تعليق عضوية كافة أعضائه في مجلس النواب العراقي «حتى صياغة موقف جاد مع باقي الكتل السياسية».وفي بيانٍ له، أكّد المحور الوطني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تأييد الاحتجاجات.. المحور الوطني يُعلّق عضويته في البرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تأييد الاحتجاجات.. المحور الوطني يُعلّق عضويته في البرلمان العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).