2019/10/04 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الامني: حالات قنص للمتظاهرين والقوات الامنية وكالة خطوة برس.

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