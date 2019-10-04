2019/10/04 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت خلية الاعلام الامني يوم الجمعة بتسجيلها حالات قنص للمتظاهرين والقوات الامنية خلال التظاهرات الدامية التي تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات اخرى ذات غالبية شيعية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم "أشرنا وجود حالات قنص في بعض المناطق أدت الى اصابة بعض المتظاهرين والقوات الامنية في محاولة لخلق الفتنة".

تتمة..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام الامني تقر بوجود قنص للمتظاهرين في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الاعلام الامني تقر بوجود قنص للمتظاهرين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).