2019/10/04 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء: المرجعية الدينية العليا برهنت مرة اخرى أنها صمام الأمان والمنار الواضح الذي يرسم طريق الهداية في أيام المحن والشدائد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/04 | 19:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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