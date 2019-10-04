2019/10/04 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : علق تحالف المحور الوطني عضويته في ​البرلمان العراقي​، تأييدًا للحراك الشعبي الرافض للفساد وضياع حقوق الشعب.ويراس خميس الخنجر التحالف . ولفت التحالف في بيان الى أن “التعليق جاء أيضا لرفض استخدام السلطة التشريعية أداة لابتزاز السلطة التنفيذية بالتلويح بالاستجواب أو الاقالة لتمرير بعض الصفقات المشبوهة”.وطالب بـ”تحقيق جاد في كيفية تشكيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : الخنجر يحاول تصفية خصوماته مع رئاسة البرلمان بتعليق عضوية نواب المحور الوطني للتعطيل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : الخنجر يحاول تصفية خصوماته مع رئاسة البرلمان بتعليق عضوية نواب المحور الوطني للتعطيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).